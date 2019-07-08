DHA DIŞ - Erdoğan, Bosna'da 'Barış Gücü'nde görevli Türk askerleri ziyaret etti
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Erdoğan, Bosna'da 'Barış Gücü'nde görevli Türk askerleri ziyaret ettiBosna Hersek (DHA) ' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'te, Avrupa Birliği (AB) 'Barış Gücü' bünyesinde Bosna Hersek Türk Temsil...
DHA
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 07:25 Kaynak: DHA
DIŞ - Erdoğan, Bosna'da 'Barış Gücü'nde görevli Türk askerleri ziyaret etti
Bosna Hersek (DHA) ' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 'Güneydoğu Avrupa
İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'te, Avrupa Birliği
(AB) 'Barış Gücü' bünyesinde Bosna Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığı Milli Destek Birlik Komutanlığında görev yapan askerleri ziyaret etti.
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