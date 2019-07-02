DHA DIŞ- Erdoğan, Şi ile heyetler arası görüşme yaptı
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Erdoğan, Şi ile heyetler arası görüşme yaptıÇin, (DHA)- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şi Cinping ile heyetler arası görüşme yaptı.
DHA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:07 Kaynak: DHA
DIŞ- Erdoğan, Şi ile heyetler arası görüşme yaptı
Çin, (DHA)- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şi Cinping
ile heyetler arası görüşme yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile heyetler arası görüşme yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Çin Halk Cumhuriyeti
ziyaretinde bölgesel ve uluslararası gündemdeki konular ile ikili ilişkilerin daha ileri taşınmasını sağlayacak görüşmeler yapması bekleniyor.
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