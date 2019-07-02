Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Erdoğan, Şi ile heyetler arası görüşme yaptı
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DHA DIŞ- Erdoğan, Şi ile heyetler arası görüşme yaptı

22 dakika önce

Erdoğan, Şi ile heyetler arası görüşme yaptıÇin, (DHA)- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şi Cinping ile heyetler arası görüşme yaptı.

DHA DIŞ- Erdoğan, Şi ile heyetler arası görüşme yaptı
Çin, (DHA)- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şi Cinping ile heyetler arası görüşme yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile heyetler arası görüşme yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Çin Halk Cumhuriyeti ziyaretinde bölgesel ve uluslararası gündemdeki konular ile ikili ilişkilerin daha ileri taşınmasını sağlayacak görüşmeler yapması bekleniyor.
DHA DIŞ- Erdoğan, Şi ile heyetler arası görüşme yaptı
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:07 Kaynak: DHA
Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti, Şi Cinping, DHA, Güncel
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