DHA DIŞ - Erdoğan, Srebrenitsa soykırım kurbanları anısına düzenlenen geçit görenine katıldı
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Erdoğan, Srebrenitsa soykırım kurbanları anısına düzenlenen geçit görenine katıldıBosna Hersek (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'te Srebrenitsa soykırım kurbanları anısına düzenlenen geçit...
DHA
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:50 Kaynak: DHA
DIŞ - Erdoğan, Srebrenitsa
soykırım kurbanları anısına düzenlenen geçit görenine katıldı
Bosna Hersek (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 'Güneydoğu Avrupa
İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'te Srebrenitsa soykırım kurbanları anısına düzenlenen geçit törenine katılarak soykırım kurbanlarını andı.
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