DHA DIŞ - Erdoğan, Srebrenitsa soykırım kurbanları anısına düzenlenen geçit görenine katıldı -2
1 saat önce
Erdoğan, Srebrenitsa soykırım kurbanları anısına düzenlenen geçit görenine katıldı -2(Tür: Dış)
DHA
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:02 Kaynak: DHA
DIŞ - Erdoğan, Srebrenitsa
soykırım kurbanları anısına düzenlenen geçit görenine katıldı -2
(Tür: Dış)
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