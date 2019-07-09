Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını anma törenine katıldı (GENİŞ HABER)
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DHA DIŞ - Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını anma törenine katıldı (GENİŞ HABER)

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Saraybosna'da Devlet Başkanlığı Konseyi Binası önünde düzenlenen Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını anma törenine katıldı.

DHA DIŞ - Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını anma törenine katıldı (GENİŞ HABER), System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Saraybosna'da Devlet Başkanlığı Konseyi Binası önünde düzenlenen Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını anma törenine katıldı.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da yaşanan soykırımın 24. yılında toprağa verilecek 33 kurbanın cenazelerini taşıyan konvoy, başkent Saraybosna'dan Potoçari Anıt Mezarlığı'na uğurlandı.

Törende cenazeleri taşıyan araç, Devlet Başkanlığı Konsey Binası önüne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler ile Bosnalı vatandaşlar burada, soykırım kurbanları için dua etti ve aracın üzerine çiçekler yerleştirdi.

Törene; Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey üyeleri Şefik Caferoviç ve Zeljko Komşiç, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da katıldı.

Geçit töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine yoğun ilgi gösteren Bosnalılarla fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, alandan ayrılmadan önce, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç ve eşi Sebija İzzetbegoviç ile bir süre sohbet etti.

Görüntü Dökümü

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-Geçit töreninden görüntüler

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SAATİ – 13: 51 TARİHİ - 09.07.2019 - Haber Kodu : 190709115

SAATİ – 13: 55 TARİHİ - 09.07.2019 - Haber Kodu : 190709116


Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:59 Kaynak: DHA
Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Srebrenitsa, Saraybosna, Güncel
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