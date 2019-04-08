Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Erdoğan ve Putin, Anlaşmaların İmza Törenine Katıldı

Dha Dış - Erdoğan ve Putin, Anlaşmaların İmza Törenine Katıldı

47 dakika önce

Dha DIŞ - Erdoğan ve Putin, anlaşmaların imza törenine katıldı(Tür: Dış)

Dha DIŞ - Erdoğan ve Putin, anlaşmaların imza törenine katıldı

(Tür: Dış)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:38 Kaynak: DHA

Vladimir Putin, Güncel
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