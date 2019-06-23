DHA DIŞ- Etiyopya'da darbe girişimi kontrol altına alındı
25 dakika önce
Etiyopya'da Amhara Bölge Devleti'ne yapılan darbe girişimi kontrol altına alındı.
Etiyopya
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:01 Kaynak: DHA
'da Amhara Bölge Devleti'ne yapılan darbe girişimi kontrol altına alındı.
Etiyopya medyası, Amhara Bölge Devleti'ne yapılan darbe girişiminin kontrol altına alındığını duyurdu. Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu yasa dışı hareket, yalnızca Amhara Bölgesi değil, tüm bölgeler ve Etiyopyalılar tarafından kınanmalıdır. Federal hükümet, yasadışı silahlı grupların caydırılması, gözaltına alınması ve tutuklanması için kendisini adamıştır" dedi.
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