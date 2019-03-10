Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Etiyopya Hava Yolları'na Ait Uçak Düştü

Dha Dış - Etiyopya Hava Yolları'na Ait Uçak Düştü

14 dakika önce

Etiyopya Havayolları, 149 yolcusu ve 8 kişilik mürettebatıyla, bir Boeing 737 uçaklarının Nairobi seferi esnasında düştüğünü duyurdu.

Dha Dış - Etiyopya Hava Yolları'na Ait Uçak Düştü, System.String[]
Etiyopya Havayolları, 149 yolcusu ve 8 kişilik mürettebatıyla, bir Boeing 737 uçaklarının Nairobi seferi esnasında düştüğünü duyurdu.

Yetkililer uçağın düşme sebebiyle ilgili henüz bir bilgi vermedi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Twitter sevdiklerini kaybedenlere Etiyopya hükümeti ve halkı adına başsağlığı diledi.

Etiyopya başkentinde Addis Baba Uluslararası Havalimanı'ndaki uçak seferlerinin bir kısmı iptal edilirken bir kısmının iptal edildiği duyuruldu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:00 Kaynak: DHA

Nairobi, Boeing 737, Etiyopya, Güncel
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