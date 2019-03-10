Dha Dış - Etiyopya Hava Yolları'na Ait Uçak Düştü
14 dakika önce
Etiyopya Havayolları, 149 yolcusu ve 8 kişilik mürettebatıyla, bir Boeing 737 uçaklarının Nairobi seferi esnasında düştüğünü duyurdu.
Etiyopya Havayolları, 149 yolcusu ve 8 kişilik mürettebatıyla, bir Boeing 737 uçaklarının Nairobi seferi esnasında düştüğünü duyurdu.
Yetkililer uçağın düşme sebebiyle ilgili henüz bir bilgi vermedi.
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Twitter sevdiklerini kaybedenlere Etiyopya hükümeti ve halkı adına başsağlığı diledi.
Etiyopya başkentinde Addis Baba Uluslararası Havalimanı'ndaki uçak seferlerinin bir kısmı iptal edilirken bir kısmının iptal edildiği duyuruldu. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:00 Kaynak: DHA
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