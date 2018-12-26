Son Dakika Haberleri: Dha Dış -Etna Faaliyete Geçti, 4.8 Büyüklüğünde Deprem: 10 Yaralı

Dha Dış -Etna Faaliyete Geçti, 4.8 Büyüklüğünde Deprem: 10 Yaralı

11 dakika önce

–İtalya'nın Sicilya bölgesinde yerel saatle 3: 19'da Etna yanardağının faaliyete geçmesiyle 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dha Dış -Etna Faaliyete Geçti, 4.8 Büyüklüğünde Deprem: 10 Yaralı, System.String[]
İtalya'nın Sicilya bölgesinde yerel saatle 3: 19'da Etna yanardağının faaliyete geçmesiyle 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Etna'ya 2 kilometre uzaklığındaki Katanya kentinde hissedilen depremde on kişinin yaralandığı ve yerel halkın geceyi arabalarında ya da dışarıda geçirdiği belirtildi. İki gün önce faaliyete geçen Etna yanardağından püsküren kül ve yoğun duman nedeniyle Katanya'da uçuşların ertelendiği duyurulmuştu.

Görüntü Dökümü

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-Yanardağ patlaması görüntüsü

-Gece deprem görüntüsü

-Evin içinden görüntü - N

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:54 Kaynak: DHA

İtalya, Güncel
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