Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - 'Eyleme değil, evlenmeye gidiyoruz'
Son Dakika Güncel Haber

DHA DIŞ - 'Eyleme değil, evlenmeye gidiyoruz'

1 saat önce

'Eyleme değil, evlenmeye gidiyoruz'Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaptıkları eylemlerle öne çıkan Çiftçiler Birliği, bu kez farklı bir etkinlikle gündeme geldi.

'Eyleme değil, evlenmeye gidiyoruz'
Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaptıkları eylemlerle öne çıkan Çiftçiler Birliği, bu kez farklı bir etkinlikle gündeme geldi.
Çiftçiler Birliği Genel Sekreteri Yasemin Can, gelin aracı yapılan traktörü kullandı. Can'a, arkadaşları da traktörlerle eşlik etti.
Gürtan Toygar ile hayatını birleştiren Yasemin Can, traktörün önüne, Eyleme değil, evlenmeye gidiyoruz pankartı astı. Çift, bu anı sosyal medya hesaplarında da paylaştı.
GELİN CAN HAYALİMDİ
DHA'ya konuşan Yasemin Can, Çiftçiler Birliği'nde 15 yıldır çalışıyorum. Evlendiğimde böyle bir gelin arabası olması hayalimdi. Eşim de çiftçi olunca hep eylemlere giderdik. Evlenmeye karar verince de traktörün yazısı böyle oldu dedi.
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Başbakanlık ve Tarım Bakanlığı'na traktörlerle girmeleriyle gündeme gelmişti.
DHA DIŞ - 'Eyleme değil, evlenmeye gidiyoruz'
Kıbrıs, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: 15 Temmuz darbesi başarılı olsaydı Kıbrıs, Yunanistan'a bağlanırdı CHP Sözcüsü Öztrak'tan 11'inci Kalkınma Planı eleştirisi: Bu plan iflasın ifadesi Rum gazetesi vahşeti manşetine taşıdı: Türkler yakalandı ve infaz edildi Erbil saldırısının failleri yakalandı! Aralarında HDP'li vekilin ağabeyi de var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 17:29:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - 'Eyleme değil, evlenmeye gidiyoruz'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]