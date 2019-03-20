Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Facebook, Trump'ın Sosyal Medya Sorumlusundan Özür Diledi

Dha Dış - Facebook, Trump'ın Sosyal Medya Sorumlusundan Özür Diledi

1 saat önce

Facebook, geçici olarak paylaşımlarını engelleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya sorumlusu Dan Scavino'dan özür diledi.

Dha Dış - Facebook, Trump'ın Sosyal Medya Sorumlusundan Özür Diledi, System.String[]
Facebook, geçici olarak paylaşımlarını engelleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya sorumlusu Dan Scavino'dan özür diledi.

Facebook'un özür dilemesinden önce Trump, Scavino'nun maruz kaldığı bu durumla ilgili paylaştığı Twitter mesajında durumu araştıracağını söylemişti.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, Trump'ın sosyal medya sorumlusunun paylaşımlarını istenmeyen olarak bildirildiği için yanlışlıkla engellendiğini açıkladı.

Scavino'da "Beni neden susturuyorsunuz?" ifadelerini kullandığı mesajında, Facebook'ta paylaşımlarının altına yaptığı yorumlarının istenmeyen olarak işaretlendiğini bildiren ekran görüntülerini paylaştı.

Facebook ise olaydan sonra yaptığı açıklamada, engellemenin yanlışlıkla yapıldığını ve Scavino'dan özür dilediğini belirtti.

Trump, Facebook'un özür açıklamasından önce paylaştığı Twitter mesajında "Facebook, Google ve Twitter radikal sol görüşlü Demokratların tarafında" ifadelerini kullanmıştı. - Yağcı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:42 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Facebook, Güncel
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