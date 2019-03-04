Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Filin Altında Kalan Bakıcı Öldü

Dha Dış - Filin Altında Kalan Bakıcı Öldü

30 dakika önce

Hindistan'da bir bakıcı, yıkadığı filin altında kalarak hayatını kaybetti.

Dha Dış - Filin Altında Kalan Bakıcı Öldü, System.String[]
Hindistan'da bir bakıcı, yıkadığı filin altında kalarak hayatını kaybetti.

Hindistan'da Kottayam şehrine bağlı Karappuzha bölgesinde meydan geldi. Bir fili yıkayan bakıcı, ayağı kayıp zemine düştü. Üzerine filin oturduğu bakıcı hayatını kaybetti. Durumu fark eden arkadaşı fili kaldırdı ancak bakıcının hayatını kaybettiği anlaşıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bakıcının fili yıkaması

Filin bakıcının üzerine oturması

Arkadaşının gelerek fili kaldırması

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:50 Kaynak: DHA

Kottayam, Hindistan, Güncel
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