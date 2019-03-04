Dha Dış - Filin Altında Kalan Bakıcı Öldü
30 dakika önce
Hindistan'da bir bakıcı, yıkadığı filin altında kalarak hayatını kaybetti.
Hindistan'da bir bakıcı, yıkadığı filin altında kalarak hayatını kaybetti.
Hindistan'da Kottayam şehrine bağlı Karappuzha bölgesinde meydan geldi. Bir fili yıkayan bakıcı, ayağı kayıp zemine düştü. Üzerine filin oturduğu bakıcı hayatını kaybetti. Durumu fark eden arkadaşı fili kaldırdı ancak bakıcının hayatını kaybettiği anlaşıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Bakıcının fili yıkaması
Filin bakıcının üzerine oturması
Arkadaşının gelerek fili kaldırması
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:50 Kaynak: DHA
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