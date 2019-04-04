Son Dakika Haberleri: Dha Dış – Filipinler'de 17 Kişinin Yaralandığı Patlama Kamerada

Dha Dış – Filipinler'de 17 Kişinin Yaralandığı Patlama Kamerada

3 dakika önce

Filipinler'de dün bir restoranda meydana gelen ve 17 kişinin yaralanması ile sonuçlanan restorandaki patlama güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Dha Dış – Filipinler'de 17 Kişinin Yaralandığı Patlama Kamerada, System.String[]
Filipinler'de dün bir restoranda meydana gelen ve 17 kişinin yaralanması ile sonuçlanan restorandaki patlama güvenlik kamerasınca kaydedildi.

El yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırı dün Filipinler'in Sultan Kudarat eyaletinde bulunan Isulan kentinde meydana gelmişti. Patlama yerel saat ile 15: 15'te meydana gelmiş, 17 kişinin yaralanması ile neticelenmişti.

PATLAMA ANI KAMERADA

Patlama anı, restoranın güvenlik kamerası ile saniye saniye kaydedilirken; vatandaşların yaşadığı panik, amatör kameralar tarafından kaydedildi. Polis ekiplerinin olay yerini incelemeye devam ettiği belirtilirken; Özel Tim Merkez Komutanı Tümgeneral Cirilito E. Sobejana: "Bu barbar saldırıda yaralananların ve ailelerinin acısını paylaşıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Patlama anının güvenlik kamerası görüntüsü

Amatör kameralara yansıyan panik anları

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:42 Kaynak: DHA

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