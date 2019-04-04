Dha Dış ? Filipinler'de 17 Kişinin Yaralandığı Patlama Kamerada

Dha DIŞ ? Filipinler'de 17 kişinin yaralandığı patlama kameradaFilipinler (DHA) - Filipinler'de dün bir restoranda meydana gelen ve 17 kişinin yaralanması ile sonuçlanan restorandaki patlama güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Dha DIŞ ? Filipinler'de 17 kişinin yaralandığı patlama kamerada



Filipinler (DHA) - Filipinler'de dün bir restoranda meydana gelen ve 17 kişinin yaralanması ile sonuçlanan restorandaki patlama güvenlik kamerasınca kaydedildi.



El yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırı dün Filipinler'in Sultan Kudarat eyaletinde bulunan Isulan kentinde meydana gelmişti. Patlama yerel saat ile 1515'te meydana gelmiş, 17 kişinin yaralanması ile neticelenmişti.



PATLAMA ANI KAMERADA



Patlama anı, restoranın güvenlik kamerası ile saniye saniye kaydedilirken; vatandaşların yaşadığı panik, amatör kameralar tarafından kaydedildi. Polis ekiplerinin olay yerini incelemeye devam ettiği belirtilirken; Özel Tim Merkez Komutanı Tümgeneral Cirilito E. Sobejana 'Bu barbar saldırıda yaralananların ve ailelerinin acısını paylaşıyoruz' dedi.

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