Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Filistin'de patlama: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

DHA DIŞ- Filistin'de patlama: 3 yaralı

1 saat önce

Filistin'de patlama meydana geldi.

DHA DIŞ- Filistin'de patlama: 3 yaralı, System.String[]
Filistin'de patlama meydana geldi. Patlamada, 3 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.

Filistin'in Ramallah bölgesinde meydana gelen patlamada 3 İsrailli ağır yaralandı. Askeri helikopterle hastaneye götürülen 46 ve 20 yaşlarındaki 2 kişi dışında, 17 yaşındaki bir kişiye de patlama bölgesinde müdahale edildiği belirtildi.

Yaralıların durumlarının ağır olduğu bildirildi.


Ramallah, Filistin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Türkiye'yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayetiyle ilgili Bakanlık harekete geçti
Son Dakika: Putin'den ABD'nin füze testi sonrasında orduya "Hazır olun" talimatı Ekrem İmamoğlu'ndan Emine Bulut yorumu: Şiddetle mücadelede kadın ve çocukların yanındayız Konut kredisinde faizler 1 yılın en düşük seviyesine geriledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 13:42:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Filistin'de patlama: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]