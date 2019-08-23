DHA DIŞ- Filistin'de patlama: 3 yaralı
1 saat önce
Filistin'de patlama meydana geldi.
Filistin Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:10 Kaynak: DHA
'de patlama meydana geldi. Patlamada, 3 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.
Filistin'in Ramallah bölgesinde meydana gelen patlamada 3 İsrailli ağır yaralandı. Askeri helikopterle hastaneye götürülen 46 ve 20 yaşlarındaki 2 kişi dışında, 17 yaşındaki bir kişiye de patlama bölgesinde müdahale edildiği belirtildi.
Yaralıların durumlarının ağır olduğu bildirildi.
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