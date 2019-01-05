Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Fırtına Konteynerleri Denize Uçurdu... Bazı Yükler Sahile Vurdu

Dha Dış - Fırtına Konteynerleri Denize Uçurdu... Bazı Yükler Sahile Vurdu

1 saat önce

Dha DIŞ - Fırtına konteynerleri denize uçurdu.

Dha DIŞ - Fırtına konteynerleri denize uçurdu... Bazı yükler sahile vurdu

Hollanda (DHA) - Fırtına nedeniyle kargo gemisinden denize düşen 270 konteynerin bir kısmı kuzey kıyıları açıklarındaki adalara vurdu.

Belçika'nın Anvers kentinden, Almanya'nın Bremerhaven kentine giden Panama bandıralı MSC Zoe isimli yük gemisinin taşıdığı yaklaşık 270 konteyner, Kuzey Denizi'ndeki yoğun fırtına nedeniyle denize düştü.

Suya düşen konteynerlerden bazıları Hollanda'nın Vlieland ve Terschelling adalarında kıyıya vurdu. Yerel halkın bir kısmı sahilden topladıkları ayakkabı ve mobilyaları evlerine götürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:02 Kaynak: DHA

Hollanda, DHA, Güncel
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