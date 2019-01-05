Dha Dış - Fırtına Konteynerleri Denize Uçurdu... Bazı Yükler Sahile Vurdu
1 saat önce
Dha DIŞ - Fırtına konteynerleri denize uçurdu.
Dha DIŞ - Fırtına konteynerleri denize uçurdu... Bazı yükler sahile vurdu Hollanda
(DHA
) - Fırtına nedeniyle kargo gemisinden denize düşen 270 konteynerin bir kısmı kuzey kıyıları açıklarındaki adalara vurdu. Belçika
'nın Anvers
kentinden, Almanya
'nın Bremerhaven kentine giden Panama bandıralı MSC Zoe isimli yük gemisinin taşıdığı yaklaşık 270 konteyner, Kuzey Denizi
'ndeki yoğun fırtına nedeniyle denize düştü.
Suya düşen konteynerlerden bazıları Hollanda'nın Vlieland ve Terschelling adalarında kıyıya vurdu. Yerel halkın bir kısmı sahilden topladıkları ayakkabı ve mobilyaları evlerine götürdü.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:02 Kaynak: DHA
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