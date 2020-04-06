Son Dakika › Güncel › DHA DIŞ-Florida'da 3 bin 500'den fazla araba yandı - Son Dakika
DHA DIŞ-Florida'da 3 bin 500'den fazla araba yandı
6 saat önce
Florida'da 3 bin 500'den fazla araba yandıABD, (DHA)- Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün en çok hissedilen ülkelerin başında gelen ABD'nin Florida eyaletindeki bir arazide bulunan 3 bin 500'den fazla kralık aracın yandığı belirtildi.
DHA DIŞ- Florida'da 3 bin 500'den fazla araba yandı
ABD, (DHA)- Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün en çok hissedilen ülkelerin başında gelen ABD'nin Florida eyaletindeki bir arazide bulunan 3 bin 500'den fazla kralık aracın yandığı belirtildi.
ABD'nin Güneybatı Florida Uluslararası Havaalanı yakınlarındaki arazide bulunan 3 bin 500'den fazla kiralık aracın Cuma günü henüz nedeni bilinmeyen bir yangından hasar gördüğü belirtildi. Yerel medyaya konuşan görgü tanıkları, alevler bölgeye yayıldıkça çok sayıda küçük patlama duyduklarını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, müfettişler yangının nedenini belirlemeye çalışıyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 11:34 Kaynak: DHA
Son Dakika Florida'da 18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı Pentagon'a yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı Ünlü teknoloji devi Apple, sağlık çalışanları için maske üretimine başladı Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi