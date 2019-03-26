Dha Dış – Ford'da Tenkisat Konusunda Bilgilendirme Görüşmeleri Sona Erdi

Ford'un merkezi Köln tesislerinde işten çıkarılacak işçi sayısının 3600 olduğu kesinleşti.

Ford'un merkezi Köln tesislerinde işten çıkarılacak işçi sayısının 3600 olduğu kesinleşti. Sabah başlayan görüşmeler, öğlen sonrasına kadar sürdü. Tenkisata dair bilgilendirme görüşmelerinin sona erdiği Ford'da yetkililer işletme geliştirme bölümünden bin elemanıyla yollarını ayıracaklarını açıkladı. Ford işletmelerinin teklif ettiği 30 bin Avro temel tazminata da çalışanlar ve temsilcileri sendikalar tarafından çok sıcak bakılmadı.



Daha az yeni model üreteceklerini açıklayan Almanya Ford, bu durumda daha az mühendise ihtiyaç olduğunu; bundan dolayı da çalışanlarıyla yollarını ayırmaktan başka çarelerinin kalmadığını belirtti. - Ceylan

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Atv, Sen Anlat Karadeniz'i Yayın Akışından Kaldırdı

Belediye Başkanlarının Katıldığı Programda Erdoğan Sürprizi

Haber Global'de Spiker Erhan Ertürk, Canlı Yayında Konuşmakta Güçlük Çekti

Erdoğan Müjdeyi Verdi: Her Bir Hayvan İçin 100 TL Destek Ödemesi Yapacağız