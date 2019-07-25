DHA DIŞ - Fransa'da 72 yılın en sıcak günü yaşanıyor

FRANSA'NIN 80 BÖLGESİNDE KURAKLIK İLE İLGİLİ YASAKLAR GELDİ
Aşırı sıcaklık ve yağmur yağmaması sebebi ile Fransa'nın 80 bölgesinde kuraklık ile ilgili yasaklar uygulamaya kondu. Araç yıkamak, çim sulamak, özel yüzme havuzlarını doldurmak yasaklandı.
BAZI ARAÇLAR TRAFİĞE ÇIKAMIYOR
Aşırı sıcaklık ile birlikte baş gösteren hava kirliliğine karşı Paris, Lyon, Nantes, Lille, Annecy gibi şehirlerde 'temiz motoru' olmayan araçların trafiğe çıkmaları yasaklandı. Üretim tarihlerine göre 0-1-2-3-4-5 kategorilerinde olan araçlardan sadece 0-1-2 kategorisinde olan araçlar trafiğe çıkabiliyor.
Fransa Devlet Demir Yolları (SNCF) müşterilerine 'mecbur değillerse' tren yolculuklarını iptal etmelerini öneriyor, bu çağrı özellikle 'kırmızı alarm' verilen bölgelere yapılan yolculuklar için yapılıyor.
Görüntü Dökümü
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-Detaylar
-Mulhouse kentinden bazı görüntüler
-Caddelerdeki insanlar
-Sıcaklık derecesi