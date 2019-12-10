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Son Dakika Güncel Dha dış ' fransa'da 'genel grev' protestoları tekrar eylemlere başladı - Son Dakika

Dha dış ' fransa'da 'genel grev' protestoları tekrar eylemlere başladı

6 saat önce

DHA DIŞ ' Fransa'da 'genel grev' protestoları tekrar eylemlere başladıFransa, (DHA)- Fransa tarihinin en kalabalık grevinde, eylemciler bir araya gelerek tekrar protestolara başladı.

DHA DIŞ ' Fransa'da 'genel grev' protestoları tekrar eylemlere başladı

Fransa, (DHA)- Fransa tarihinin en kalabalık grevinde, eylemciler bir araya gelerek tekrar protestolara başladı. Paris, Toulouse, Rouen ve Marsilya'da protestolar başladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un radikal emeklilik reformu planından sonra başlayan 'Genel Grev' için yüzbinlerce kişi tekrar bir araya gelerek protestolara başladı. Trafiğin durma noktasında olduğu protestolarda özellikle Paris'te bazı metro hatları hizmete kapatıldı. Ülkede bazı ilkokul ve ortaokullarda eğitimin aksadığı ve üniversitelerin eğitime ara verdiği kaydedildi. Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Çarşamba günü Emeklilik Planı'nın detaylarını açıklayacağını belirtti.

Dha dış ' fransa'da 'genel grev' protestoları tekrar eylemlere başladı

Fransa, Paris, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:35 Kaynak: DHA
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