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DHA DIŞ- Fransa'da gösteri uçağı düştü

2 gün önce

Fransa'da gösteri uçağı, havalimanına inişi sırasında yol kenarına düştü.

DHA DIŞ- Fransa'da gösteri uçağı düştü, System.String[]
Fransa'da gösteri uçağı, havalimanına inişi sırasında yol kenarına düştü.

Olay, Fransa'nın güneyinde bulunan Perpignan şehrinin Rivesaltes Havalimanı'nda meydana geldi. Fransa Hava Kuvvetleri'ne bağlı, 'Patrouille de France' birimine ait gösteri uçağı havalimanına iniş yaparken yol kenarına düştü.

Uçağın pilotunun yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Düşüşün ardından alev alan uçağa itfaiye ekipleri müdahale ederken, uçağın düştüğü yol trafiğe kapatıldı.

Görüntü Dökümü
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-Düşen uçağın görüntüsü
-Yanma anı ve yükselen dumanlar


Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:50 Kaynak: DHA
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