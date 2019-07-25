Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Fransa'da gösteri uçağı düştü
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DHA DIŞ- Fransa'da gösteri uçağı düştü

43 dakika önce

Fransa'da gösteri uçağı, havalimanına inişi sırasında yol kenarına düştü.

Fransa'da gösteri uçağı, havalimanına inişi sırasında yol kenarına düştü.
Olay, Fransa'nın güneyinde bulunan Perpignan şehrinin Rivesaltes Havalimanı'nda meydana geldi. Fransa Hava Kuvvetleri'ne bağlı, 'Patrouille de France' birimine ait gösteri uçağı havalimanına iniş yaparken yol kenarına düştü.
Uçağın pilotunun yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Düşüşün ardından alev alan uçağa itfaiye ekipleri müdahale ederken, uçağın düştüğü yol trafiğe kapatıldı.
DHA DIŞ- Fransa'da gösteri uçağı düştü
Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:55 Kaynak: DHA
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