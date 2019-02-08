Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Fransa'da Türk Kadın, Eski Kocası Tarafından Öldürüldü

Dha Dış - Fransa'da Türk Kadın, Eski Kocası Tarafından Öldürüldü

2 saat önce

Fransa'da bir Türk kadın, 4 çocuğunu almak için yanına gittiği eski kocası tarafından öldürüldü.

Dha Dış - Fransa'da Türk Kadın, Eski Kocası Tarafından Öldürüldü, System.String[]
Fransa'da bir Türk kadın, 4 çocuğunu almak için yanına gittiği eski kocası tarafından öldürüldü.

Olay Fransa'nın batısında bulunan Annemasse şehrinde 28 Ocak'ta yaşandı. Basına bugün yansıyan olayda edinilen bilgiye göre 34 yaşındaki Gülçin isimli kadın, boşanmış olduğu Türk kocasında kalan 4 çocuğunu almak için gittiği eski evlerinin önünde, eski kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 44 yaşındaki eski koca olaydan sonra yakalandı. Mahkemeye çıkarılan eski koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BÖYLE DEVAM EDERSE BENİ ÖLDÜRECEK"

France Bleu radyosunun haberine göre Gülçin isimli kadın, ölüm tehditleri aldığı için 5 kere savcılığa suç duyurusunda bulundu ama devlet tarafından hiç bir önlem alınmadı.

Sürücü kursunda gözetmen olarak çalışan Gülçin'in ayrıldıktan sonra ekonomik olarak kendi hayatını kazanmaya başlamış olduğunu duyuran France Bleu radyosu, boşanma sonrasındaki dönemin Gülçin için çok zor geçtiğini ve çevresindekilere "böyle devam ederse beni öldürecek" dediğini yazdı. Gülçin'in cenazesi Fransız hukukunun yapacağı soruşturmadan sonra defnedilmek üzere Türkiye'ye gönderilecek.

2019 senesinin başından bu güne mart Fransa'da 19 kadın "eş şiddeti" yüzünden hayatını kaybetti. - Z

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:59 Kaynak: DHA

Fransa, Güncel
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