Dha Dış - Fransa İçişleri Bakanı Castaner: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
34 dakika önce
Fransa'nın başkenti Paris'te bir fırında meydana gelen ve gaz sızıntısın neden olduğu düşünülen patlama sonrası Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.
Fransa
'nın başkenti Paris
'te bir fırında meydana gelen ve gaz sızıntısın neden olduğu düşünülen patlama sonrası Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner
olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı. Castaner, patlamada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2'si itfaiye görevlisi 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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/////// GEÇİLEN GÖRÜNTÜ DGS'DE
Bakanın olay yerini gezmesi
Polislerin çalışmaları
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:13 Kaynak: DHA
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