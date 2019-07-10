DHA DIŞ - Fransa: Türkiye'yi, bölgesel istikrarı tehlikeye atmamaya çağırıyoruz

Bakanlığın resmi internet sitesi 'France Diplomatie'de yayımlanan bildiride, "Türkiye Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin münhasır ekonomik bölgesi içindeki alanlarda dahil olmak üzere yeni sondaj operasyonları yapacağını açıkladı. Bu bağlamda Fransa, deniz hukukuna saygı gösterme konusundaki kararlılığını ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin daha önce hatırlattığı gibi, egemenliğine saygı gösterilmesi gereken Kıbrıs ile dayanışmasını hatırlatıyor. Türkiye'yi yasalara aykırı herhangi hukuk dışı bir eylemden kaçınmaya ve bölgesel istikrarı tehlikeye atmamaya çağırıyoruz" denildi.

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