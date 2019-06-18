DHA DIŞ - Fransa'yı dolu vurdu
32 dakika önce
Fransa'yı dolu vurduFransa (DHA) ? Fransa'nın Romans-sur-Isère kentini dolu vurdu.
DHA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:52 Kaynak: DHA
DIŞ - Fransa
'yı dolu vurdu
Fransa (DHA) ? Fransa'nın Romans-sur-Isère kentini dolu vurdu.
Fransa'nın Dröme bölgesinde bulunan Romans-sur-Isère kentini dolu vurdu. Hafta sonu boyunca şiddetli yağışların etkili olduğu ve dolu vuran kentte can kaybı yaşanmadığı, ancak bazı kişilerin dolu nedeniyle araç ve evlerdeki camların kırılması sonucu hafif yaralandığı belirtildi. Yetkililerin yaptığı açıklama, bölgede çok sayıda itfaiye ekibinin görevlendirildiği ve çalışmalara katılan gönüllü vatandaşlarla birlikte şiddetli yağışlar sonucu caddelerde biriken enkazın temizlendiği duyuruldu. Ayrıca, civardaki yapıların hasar tespiti için bölgede droneların kullanılacağı belirtildi.
Sosyal medyada olaya dair paylaşılan görüntülerle birlikte, 'bölgede ilk kez böyle bir şeyin yaşandığı' yorumları yer aldı.
DHA DIŞ - Uçak türbülansa girdi, hostes uçağın tavanına çarptı
Yıldırım'dan, İmamoğlu ve Küçükkaya'nın yayın öncesi görüşmesine tepki: Gayriahlaki bir durum, bu felakettir
Son dakika! Türkiye, ABD'nin S-400 mektubuna yanıt gönderdi
Numan Kurtulmuş: Abdülhamid Han ile Atatürk'ü birbirinden ayırmak tarihe ihanettir