Son Dakika Haberleri: Dha Dış – Fransız Müslüman Konseyi'nden Facebook ve Youtube'a Dava

Dha Dış – Fransız Müslüman Konseyi'nden Facebook ve Youtube'a Dava

1 saat önce

– Fransız Müslüman Konseyi (The French Council of the Muslim Faith / CFCM), Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik düzenlenen saldırıyı canlı yayınladıkları gerekçesiyle Facebook'u; bu görüntülerin yayınlanmasına izin verdiği gerekçesiyle de Youtube'u dava ettiğini duyurdu.

Dha Dış – Fransız Müslüman Konseyi'nden Facebook ve Youtube'a Dava, System.String[]
– Fransız Müslüman Konseyi  (The French Council of the Muslim Faith / CFCM), Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik düzenlenen saldırıyı canlı yayınladıkları gerekçesiyle Facebook'u; bu görüntülerin yayınlanmasına izin verdiği gerekçesiyle de Youtube'u dava ettiğini duyurdu.

Fransız Müslüman Konseyi, 15 Mart'ta Yeni Zelanda'ın Christchurch kentinde meydana gelen ve 51 Müslüman'ın katledildiği saldırıyla ilgili olarak, saldırı anının canlı yayınlandığı sosyal medya platformu Facebook'u dava ettiklerini duyurdu. Facebook'un 'en fazla 200 kişinin canlı izlediğini' iddia ettiği videoyu 17 dakika sonra kaldırdığına yönelik açıklamasının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Konsey, Facebook'un yayını kaldırmasının 29 dakika sürdüğünü ve bu durumun, 'insan haysiyetini zedelediğini ve çocuklara kötü örnek olduğunu' belirterek, Facebook'u dava ettiklerini duyurdu.

Konsey, günümüzde, görüntü paylaşımı ve canlı yayın hizmeti sağlayan Facebook, Youtube ve Twitter gibi internet sitelerinin, uygunsuz ve şiddet içerikli görüntüleri kaldıran otomatik sistemleri olmasına rağmen bu sistemlerin yetersiz kaldığını belirterek; saldırı videolarının platformlarında yayınlanmasına olanak sağlayan Youtube'u da dava ettiklerini duyurdu. - Yarımbatman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:45 Kaynak: DHA

Youtube, Facebook, Güncel
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