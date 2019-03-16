Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Fransız Polisi Eylem Alanını Ringe Çevirdi

Dha Dış - Fransız Polisi Eylem Alanını Ringe Çevirdi

41 dakika önce

– Sarı yelekliler gösterilerinin 18. haftasında göstericiler ve polis bir kez daha çatıştı, en az 30 kişi gözaltına alındı.

Dha Dış - Fransız Polisi Eylem Alanını Ringe Çevirdi, System.String[]
– Sarı yelekliler gösterilerinin 18. haftasında göstericiler ve polis bir kez daha çatıştı, en az 30 kişi gözaltına alındı.

Protesto gösterilerinde binlerce vatandaş Paris sokaklarını doldurdu. Cahmps-Elsees Bulvarında başlaması planlanan haftalık yürüyüş, önceki haftalara göre daha fazla sayıda olan polisler tarafından engellenirken, protestoculara tazyikli su ve biber gazıyla müdahale edildi.

Protescular arasında bazı gruplar gazete bayi ve bazı işyerlerini yaktı. Protestoculara polisin müdahalesi ise yine sert oldu. 

EYLEMCİLERE SERT MÜDAHALE

Amatör kamera tarafından kaydedilen bir görüntüde bir polis memurunun, önüne gelen eylemlicileri boksör gibi yumrukladığı görülüyor. Sağlık görevlilerini yumruklayan polis, bir ara yere geri geri giderken yerdeki bir eylemciye takılıp yere düşüyor. Yerden kalkan polis, yine eylemcileri yumruklamayı sürdürdüğü görülüyor.

Görüntü Dökümü

Protesto gösterilerinden görüntüler

Polis müdahalesi görüntüleri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:34 Kaynak: DHA

Paris, Polis, Güncel
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