Dha Dış - Fransız Polisinden, Sarı Yelekli Eylemciye Sert Müdahale
1 saat önce
Fransa'da 17 Kasım'da başlayan ve bugüne kadar binlerce insanın gözaltına alındığı 'sarı yelekliler' eylemlerinde polisin, eylemcilere sert müdahalesine dair yeni görüntüler yayınlanmaya devam ediyor.
Fransa
'da 17 Kasım'da başlayan ve bugüne kadar binlerce insanın gözaltına alındığı 'sarı yelekliler' eylemlerinde polisin, eylemcilere sert müdahalesine dair yeni görüntüler yayınlanmaya devam ediyor. Fransa'nın güneybatısında bulunan Toulouse
şehrinde kaydedildiği belirtilen videoda, bir eylemcinin sivil polisler tarafından yakalanarak yere yatırılıp, uzun süre metal coplarla darp edildiği görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük tepki çekiyor. Görüntülerde 6 polis tarafından darp edilen erkek eylemcinin, yerden kalkarak kaçmaya çalıştığı sırada yeniden yere düşürüldüğü; eylemciye yardım etmek isteyenlere de polislerin saldırdığı görülüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Eylemcinin darp edilmesi
Kaçmaya çalışması
Yere düşürülüp coplarla darp edilmesi
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:37 Kaynak: DHA
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