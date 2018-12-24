Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Fransız Polisinden, Sarı Yelekli Eylemciye Sert Müdahale

Dha Dış - Fransız Polisinden, Sarı Yelekli Eylemciye Sert Müdahale

39 dakika önce

Dha DIŞ - Fransız polisinden, sarı yelekli eylemciye sert müdahaleFransa (DHA) - Fransa'da 17 Kasım'da başlayan ve bugüne kadar binlerce insanın gözaltına alındığı 'sarı yelekliler' eylemlerinde polisin, eylemcilere sert müdahalesine dair yeni görüntüler yayınlanmaya devam ediyor.

Dha Dış - Fransız Polisinden, Sarı Yelekli Eylemciye Sert Müdahale, System.String[]
Dha DIŞ - Fransız polisinden, sarı yelekli eylemciye sert müdahale

Fransa (DHA) - Fransa'da 17 Kasım'da başlayan ve bugüne kadar binlerce insanın gözaltına alındığı 'sarı yelekliler' eylemlerinde polisin, eylemcilere sert müdahalesine dair yeni görüntüler yayınlanmaya devam ediyor.

Fransa'nın güneybatısında bulunan Toulouse şehrinde kaydedildiği belirtilen videoda, bir eylemcinin sivil polisler tarafından yakalanarak yere yatırılıp, uzun süre metal coplarla darp edildiği görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük tepki çekiyor. Görüntülerde 6 polis tarafından darp edilen erkek eylemcinin, yerden kalkarak kaçmaya çalıştığı sırada yeniden yere düşürüldüğü; eylemciye yardım etmek isteyenlere de polislerin saldırdığı görülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:52 Kaynak: DHA

Fransa, DHA, Güncel
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