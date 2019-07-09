DHA DIŞ - Fren yerine gaza basan kadın kamyon sürücüsü tramvaya çarptı

– Çin'de bir kadın kamyon sürücüsü, ışıklardan sola dönüş yaptığı sırada fren yerine gaza basınca hızını alamayıp tramvaya çarptı.Kaza, Zhuhai şehrinde meydana geldi. Kamyon sürücüsü kadın, ışıklardan sola dönüş yaptığı sırada fren yerine gaza basınca araç yoldan çıktı, tramvay yoluna girdi ve tramvaya çarptı.

Olay trafik kamerasınca ve tramvayın içindeki güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi. Kaza sonrası maddi hasar oluştu.

Görüntü Dökümü

----------------------------

-Kamyonun ışıklardan sola dönmesi

-Kadın sürücünün frene basmayı unutması

-Tramvay yoluna girerek tramvaya çarpması

-Tramvayın içinden görüntü

- Çin