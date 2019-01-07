Dha Dış - Gabon'daki Askeri Darbe Bastırıldı, Bildirgeyi Okuyanlar Yakalandı
1 saat önce
Dha DIŞ - Gabon'daki askeri darbe bastırıldı, bildirgeyi okuyanlar yakalandıÖzge Düzgün, (DHA)- Güney Afrika ülkesi Gabon'da sabah erken saatlerde yaşanan darbe girişimi bastırıldı.
Dha DIŞ - Gabon
'daki askeri darbe bastırıldı, bildirgeyi okuyanlar yakalandı
Özge Düzgün, (DHA
)- Güney Afrika
ülkesi Gabon'da sabah erken saatlerde yaşanan darbe girişimi bastırıldı. Gabon Haberleşme Bakanı ve hükümet sözcüsü Guy-Bertran Mapangou sabah devlet radyosunda darbe bildirisi okuyan darbeci askerlerin jandarma tarafından gözaltına alındığını açıkladı. Halkı isyana çağıran bir bildiriyi sabah TSİ ile 530'da Libreville'deki devlet televizyonu binasında okuyan ve aynı anda sosyal medyadan paylaşan dört asker gözaltına alındı.
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'ta bulunan Cumhurbaşkanı
Ali Bongo'nun yılbaşı mesajının hayal kırıklığı yarattığını; sağlık nedeniyle cumhurbaşkanının görevlerini yerine getiremediğinin iddia edildiği metni, kendisini Gabon Savunma ve Güvenlik Güçleri Yurtsever Gençlik Hareketi olarak tanımlayan bir grup asker okudu.
'Hükümet
yerinde. Kurumlar yerinde' açıklaması yapan hükümet sözcüsü Guy-Bertrand Mapangou, dört askerin yakalandığını; beşincinin ise arandığını açıkladı. Haberleşme bakanı, askerlerin 'bir grup şakacı olduğunu ve askeri hiyerarşi içinde yer almadıklarını da ' sözlerine ekledi.
Bongo ailesi, 1967'den bu yana Gabon'u yönetiyor. 2009'da Ali Bongo'nun babası Ömer'in öldüğünden beri ülkenin cumhurbaşkanı olarak görev yapıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:45 Kaynak: DHA
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