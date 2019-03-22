Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Gana'da İki Otobüs Çarpıştı: 50 Ölü

Dha Dış - Gana'da İki Otobüs Çarpıştı: 50 Ölü

28 dakika önce

Gana'da iki otobüs çarpıştı.

Dha Dış - Gana'da İki Otobüs Çarpıştı: 50 Ölü, System.String[]
Gana'da iki otobüs çarpıştı. Çarpışma sonucu yangın çıktı. 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Otobüs kazası Gana'nın Bono East bölgesindeki Ampoma şehrinde gerçekleşti. Kaza yerel saat ile 02: 00'da, iki otobüsün Kintampo Techiman yolu üzerinde kafa kafaya çarpışmasıyla meydana geldi. Otobüslerden birinde yangın çıkması sonucu bölgeye acil durum ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yerel medyada yer alan haberlerde kaza yerinde hala kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve polisin, 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini belirttiği bilgisi yer aldı. Ayrıca, yaralıların tedavisinin de bölgedeki hastanelerde devam ettiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:28 Kaynak: DHA

Gana, Güncel
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