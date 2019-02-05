Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Gazze'de Lpg Tankı Patladı, Alevler Birçok Noktadan Görüldü

Dha Dış - Gazze'de Lpg Tankı Patladı, Alevler Birçok Noktadan Görüldü

1 saat önce

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kasabasında bir akaryakıt istasyonunda LPG tankı patladı.

Dha Dış - Gazze'de Lpg Tankı Patladı, Alevler Birçok Noktadan Görüldü, System.String[]
Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kasabasında bir akaryakıt istasyonunda LPG tankı patladı. Patlama birçok bölgeden görüldü. Yaşanan o anlar ise vatandaşlar tarafından görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Patlama anı ve sonrasına dair görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:03 Kaynak: DHA

Han, Gazze, Güncel
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