Dha Dış - Gazze'de Lpg Tankı Patladı, Alevler Birçok Noktadan Görüldü

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kasabasında bir akaryakıt istasyonunda LPG tankı patladı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kasabasında bir akaryakıt istasyonunda LPG tankı patladı. Patlama birçok bölgeden görüldü. Yaşanan o anlar ise vatandaşlar tarafından görüntülendi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Patlama anı ve sonrasına dair görüntüler

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