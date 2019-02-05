Dha Dış - Gazze'de Lpg Tankı Patladı, Alevler Birçok Noktadan Görüldü
1 saat önce
Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kasabasında bir akaryakıt istasyonunda LPG tankı patladı.
Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kasabasında bir akaryakıt istasyonunda LPG tankı patladı. Patlama birçok bölgeden görüldü. Yaşanan o anlar ise vatandaşlar tarafından görüntülendi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-------------------
Patlama anı ve sonrasına dair görüntüler
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:03 Kaynak: DHA
Son Dakika! Şişli'de Polisle Şüpheliler Arasında Çatışma Çıktı
Rusya'da 130'dan Fazla Noktada Bomba Alarmı! 30 Bin Kişi Tahliye Edildi
Kooperatif Başkanı Salahaddin Hünü: AK Parti'ye Oy Vermeyeni Allah Çarpar
Cezaevinde Açlık Grevi Yapan Eski CHP Milletvekili Eren Erdem Açlık Grevini Sonlandırdı