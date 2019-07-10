DHA DIŞ – Gece kulübündeki kavgada darp edilen adam hayatını kaybetti
1 saat önce
– Ukrayna'da bir gece kulübünde yaşanan tartışma sırasında suratına ve kafasına yumruk atıldıktan sonra düşerek kafasını kaldırıma çarpan bir kişi kaldırıldığı hastanede öldü.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:41 Kaynak: DHA
– Ukrayna
'da bir gece kulübünde yaşanan tartışma sırasında suratına ve kafasına yumruk atıldıktan sonra düşerek kafasını kaldırıma çarpan bir kişi kaldırıldığı hastanede öldü.
Olay Odessa şehrinde meydana geldi. Ziyaretçi ve gece kulübü koruması arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Korumanın yumruğuyla yere yığılan adam kafasını kaldırıma çarptı. Yerden kalkmayan adam, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay gece kulübünün güvenlik kameralarına yansırken, polis korumayı gözaltına aldı.
Görüntü Dökümü
----------------------------
-Gece kulübü girişinde yaşanan tartışma
-Korumaların ziyaretçiye saldırması
-Ziyaretçinin kaldırımın kenarına kafasını çarpması
- Ukrayna
ABD'de kaybolan genç kızın cesedi, bir çöp poşetinde parçalanmış şekilde bulundu Adana'da astsubay dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı Minik Leyla'nın ailesine DNA testi yapıldı, biyolojik babası ortaya çıktı Devlet ve vatandaş BES'te 100 milyar lira biriktirdi