Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ – Gece kulübündeki kavgada darp edilen adam hayatını kaybetti
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DHA DIŞ – Gece kulübündeki kavgada darp edilen adam hayatını kaybetti

1 saat önce

– Ukrayna'da bir gece kulübünde yaşanan tartışma sırasında suratına ve kafasına yumruk atıldıktan sonra düşerek kafasını kaldırıma çarpan bir kişi kaldırıldığı hastanede öldü.

DHA DIŞ – Gece kulübündeki kavgada darp edilen adam hayatını kaybetti, System.String[]
Ukrayna, Güncel
Ukrayna'da bir gece kulübünde yaşanan tartışma sırasında suratına ve kafasına yumruk atıldıktan sonra düşerek kafasını kaldırıma çarpan bir kişi kaldırıldığı hastanede öldü.

Olay Odessa şehrinde meydana geldi. Ziyaretçi ve gece kulübü koruması arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Korumanın yumruğuyla yere yığılan adam kafasını kaldırıma çarptı. Yerden kalkmayan adam, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay gece kulübünün güvenlik kameralarına yansırken, polis korumayı gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

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-Gece kulübü girişinde yaşanan tartışma

-Korumaların ziyaretçiye saldırması

-Ziyaretçinin kaldırımın kenarına kafasını çarpması


- Ukrayna
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:41 Kaynak: DHA
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