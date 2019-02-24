Dha Dış - Gelinin Attığı Buketi Kapmak İçin Yerde Birbirini Böyle Sürüklediler
1 saat önce
– Rusya'da bir düğünde kaydedilen görüntüde, düğünde atılan buketi almak için uğraşan 2 kadının yerde verdikleri mücadele görülüyor.
– Rusya
'da bir düğünde kaydedilen görüntüde, düğünde atılan buketi almak için uğraşan 2 kadının yerde verdikleri mücadele görülüyor.
Rusya'da kaydedildiği belirtilen ve sosyal medyada çokça paylaşılan görüntüde, gelinin atacağı buketi almak için arka tarafta kadınların hazırlandığı ve heyecanla beklediği görülüyor. Gelinin buketi atması ile 2 kadın buketi havada yakalıyor. Kadınların her ikisi de buketi sıkıca tutunca beraber yere düşüyorlar ve buketi almak için birbirleriyle mücadele veriyorlar. Gelin arkasına döndüğünde ise gördüğü manzara karşısında şaşırıyor ve gülüyor.
Yerde yuvarlanan kadınlar birbirini yerde sürüklüyor, buket parçalanıyor ama kadınlardan biri buketi almayı başarıyor. Bu sırada ise çevredekiler olanları kahkahalarla izliyor. Daha sonra kadınların arasına giren diğer arkadaşları ise onları sakinleştirmeye çalışıyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Gelinin buketi atmak için hazırlanması
Arkadaki kadınların beklemesi
Buket atması
2 kadını buketi yakalaması ve yerde mücadele vermeleri
Birbirlerini yerde sürüklemeleri
Birinin buketi alması
Diğer konukların kahkahalarla olanları izlemesi
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:04 Kaynak: DHA
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