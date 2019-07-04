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DHA DIŞ - Gemi krizi sonrası İngiliz büyükelçi, Bakanlığa çağırıldı

9 dakika önce

Gemi krizi sonrası İngiliz büyükelçi, Bakanlığa çağırıldıCebelitarık (DHA) - İber Yarımadası'nın güney ucunda bulunan ve İngiltere'nin denizaşırı toprağı olan Cebelitarık'ta, İran'dan yüklenen yakıtı Suriye'ye götüren bir İspanyol tankerine el konulduğu belirtildi.

DHA DIŞ - Gemi krizi sonrası İngiliz büyükelçi, Bakanlığa çağırıldı
Cebelitarık (DHA) - İber Yarımadası'nın güney ucunda bulunan ve İngiltere'nin denizaşırı toprağı olan Cebelitarık'ta, İran'dan yüklenen yakıtı Suriye'ye götüren bir İspanyol tankerine el konulduğu belirtildi. Gelişme sonrası İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire, izahat için İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Cebelitarık Özerk Hükümet Başbakanı Fabian Picardo, konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, Cebelitarık liman görevlileri ve ona bağlı memurların ilgili yasayı uygulayarak sahil güvenlik ekiplerinin yardımıyla Suriye'ye ham petrol götüren bir tankeri durduklarını; tanker ve yükünün alıkonulduğunu bildirdi.
Grace 1 isimli geminin, Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle durdurulduğunu söyleyen Picardo, Grace 1'in Suriye'de Banyas rafinerisine ham petrol taşıdığına inanmak için geçerli sebeplerimiz var? dedi. Picardo, İngiltere Deniz Kuvvetleri'nin de katılımıyla gerçekleştirildiğini söyledi.
İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell ise operasyonun, ABD'nin İngiltere'den talebi üzerine gerçekleştirildiğini söyledi.
İNGİLİZ ELÇİ, İRAN'DA BAKANLIĞA ÇAĞIRILDI
İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire, gelişmeler sonrası izahat için İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Bakanlık sözcüsü Abbas Musevi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, tankerin İngiliz Donanması tarafından 'yasalara aykırı olarak' durdurulduğunu belirtti.
DHA DIŞ - Gemi krizi sonrası İngiliz büyükelçi, Bakanlığa çağırıldı
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:57 Kaynak: DHA
DHA, Güncel
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