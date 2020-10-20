Gence'deki saldırıda harabeye dönen evinde piyano çaldı - Son Dakika

Ermenistan'ın insani ateşkesi ihlal ederek, füzeyle hedef aldığı Azerbaycan'ın Gence kentinde yaşayan Gönül Abbasov, saldırıda hasar gören evinde piyanoyla sarı gelin türküsünü seslendirdi.

Ermenistan ordusunun geçtiğimiz gün Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri olan Gence'ye düzenlediği kanlı saldırı sonrası, halk yaralarını sarmaya çalışıyor. Füzeli saldırıda patlamanın etkisiyle civarda bulunan evlerin çoğu enkaza döndü, bazıları ise ciddi hasar aldı. Ermenistan ordusunun attığı füzeye 50 metre uzaklıkta bir evde kalan Genceli 52 yaşındaki Gönül Abbasov, saldırıda kullanılamaz hale gelen evinin salonunun ortasında piyanosuyla 'sarı gelin' türküsünü notalara döktü.

"EVİM FÜZENİN DÜŞTÜĞÜ YERE 50 METRE UZAKLIKTAYDI"Demirören Haber Ajansı muhabirine konuşan Abbasov, ' Ermenilerin attığı füzenin düşündüğü eve yaklaşık 50 metre evim. Diz kapağından şarapnel parçasıyla yaralandım. Hastanede tedavi gördüm. Çıkar çıkmaz evime geldim. Görüyorsunuz. Bir tek sağlam kalan eşyam piyano oldu' dedi."SARI GELİN DE KARABAĞ DA BİZİMDİR"

Sarı gelin türküsünü çocukluğumdan beri piyanoyla çalıyorum. Azerbaycanlıların milli marş olarak görüyoruz" diyen Abbasov, ? Ermenistan karabağ gibi sarı gelin türküsünü de sahipleniyor. Karabağ da sarı gelin türküsü de bizimdir" ifadelerine yer verdi.