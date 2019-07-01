Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Genelkurmay Başkanı'ndan KKTC'ye füze açıklaması Panik yapacak durum yok
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DHA DIŞ - Genelkurmay Başkanı'ndan KKTC'ye füze açıklaması Panik yapacak durum yok

7 dakika önce

Genelkurmay Başkanı'ndan KKTC'ye füze açıklaması Panik yapacak durum yokSefa KARAHASANLEFKOŞA, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti Genelkurmay Başlanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile görüştü.

DHA DIŞ - Genelkurmay Başkanı'ndan KKTC'ye füze açıklaması Panik yapacak durum yok, System.String[]
DHA DIŞ - Genelkurmay Başkanı'ndan KKTC'ye füze açıklaması Panik yapacak durum yok
Sefa KARAHASANLEFKOŞA, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti Genelkurmay Başlanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile görüştü.
Görüşme ile ilgili açıklama yapan Özersay, Sayın Genelkurmay Başkanı, 'Panik yapacak durum yok. Bu bir istisnai durum' dedi. diye konuştu.
KKTC'de görevli askeri yetkililerle yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapan Özersay, Suriye'ye yönelik dün akşamki yoğun saldırı karşısında ortaya çıkan bir durum. Suriye'den füze, kaza sonucu ülkemize düştü dedi.
SURİYE'YE UYARI
Ülkede panik olacak bir durumun olmadığına işaret eden Özersay, Suriye yönetimini de gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz dedi.
Başbakan Ersin Tatar da Suriye'den ateşlenen füzenin kaza sonucu buraya geldiği değerlendiriliyor. Zehirli gaz söz konusu değil, halkımız müsterih olsun dedi.
Saat 10.10'da başlayan özel gündemli Bakanlar Kurulu toplantısına, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:16 Kaynak: DHA
Kıbrıs, DHA, Güncel
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