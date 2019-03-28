Dha Dış - Göçmenlerin Kaçırdığı Gemi Malta'da Boiler Wharf Limanında
31 dakika önce
Dha DIŞ - Göçmenlerin kaçırdığı gemi Malta'da Boiler Wharf limanındaEsma Çakır, Roma (DHA) ' Malta Askeri Kuvvetleri (AFM), İstanbul Küçükyalı'dan hareket eden ve Libya açıklarında göçmenler tarafından kaçırılan 'El Hiblu 1' adlı tankerin kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı.
Dha DIŞ - Göçmenlerin kaçırdığı gemi Malta'da Boiler Wharf limanında
Esma Çakır, Roma (DHA) ' Malta Askeri Kuvvetleri (AFM), İstanbul Küçükyalı'dan hareket eden ve Libya açıklarında göçmenler tarafından kaçırılan 'El Hiblu 1' adlı tankerin kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı. Gemi şu anda Malta'nın Boiler Wharf limanında.
Yerel medya, Malta Askeri Kuvvetleri'nin bir açıklamada bulunduğunu duyurarak, Malta'ya doğru hareket eden 'El Hiblu 1' gemi kaptanının kontrolün kendisinde olmadığını; kendisi ve mürettebatının geminin Malta'ya doğru hareket etmesi için tehdit edildiğini ve yardım talep ettiğini duyurduğunu yazdı.
AFM, geminin Boiler Wharf limanına getirildiğini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:04 Kaynak: DHA
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