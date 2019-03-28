Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Göçmenlerin Kaçırdığı Gemi Malta'da Boiler Wharf Limanında

Dha Dış - Göçmenlerin Kaçırdığı Gemi Malta'da Boiler Wharf Limanında

31 dakika önce

Dha DIŞ - Göçmenlerin kaçırdığı gemi Malta'da Boiler Wharf limanındaEsma Çakır, Roma (DHA) ' Malta Askeri Kuvvetleri (AFM), İstanbul Küçükyalı'dan hareket eden ve Libya açıklarında göçmenler tarafından kaçırılan 'El Hiblu 1' adlı tankerin kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı.

Dha DIŞ - Göçmenlerin kaçırdığı gemi Malta'da Boiler Wharf limanında

Esma Çakır, Roma (DHA) ' Malta Askeri Kuvvetleri (AFM), İstanbul Küçükyalı'dan hareket eden ve Libya açıklarında göçmenler tarafından kaçırılan 'El Hiblu 1' adlı tankerin kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı. Gemi şu anda Malta'nın Boiler Wharf limanında.

Yerel medya, Malta Askeri Kuvvetleri'nin bir açıklamada bulunduğunu duyurarak, Malta'ya doğru hareket eden 'El Hiblu 1' gemi kaptanının kontrolün kendisinde olmadığını; kendisi ve mürettebatının geminin Malta'ya doğru hareket etmesi için tehdit edildiğini ve yardım talep ettiğini duyurduğunu yazdı.

AFM, geminin Boiler Wharf limanına getirildiğini açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:04 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bankalar Birliği, Türk Bankaların Yurt Dışındaki Bankalara Likidite Vermediği İddialarını Yalanladı Malta Ordusu, Kaçırılan Tankerin Kontrolünü Ele Geçirdi Monchi, Yusuf Yazıcı'nın Peşinde Kenan Sofuoğlu "Yapılamaz" Demişti, Bir Sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 Kilometre Hızla Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 11:35:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Göçmenlerin Kaçırdığı Gemi Malta'da Boiler Wharf Limanında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]