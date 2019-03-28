Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Göçmenlerin Kaçırdığı Gemi Malta'da Boiler Wharf Limanında (2)

Dha Dış - Göçmenlerin Kaçırdığı Gemi Malta'da Boiler Wharf Limanında (2)

23 dakika önce

– Malta Askeri Kuvvetleri (AFM), İstanbul Küçükyalı'dan hareket eden ve Libya açıklarında göçmenler tarafından kaçırılan 'El Hiblu 1' adlı tankerinin Malta'nın Boiler Wharf limanına yanaştırıldığını duyurdu.

Dha Dış - Göçmenlerin Kaçırdığı Gemi Malta'da Boiler Wharf Limanında (2), System.String[]
Malta Askeri Kuvvetleri (AFM), İstanbul Küçükyalı'dan hareket eden ve Libya açıklarında göçmenler tarafından kaçırılan 'El Hiblu 1' adlı tankerinin Malta'nın Boiler Wharf limanına yanaştırıldığını duyurdu.

AFM'den yapılan açıklama şöyle:

"Malta Silahlı Kuvvetleri, ELHIBLU 1 motor tankerinin kaptanı ile Malta'ya 30 deniz mili mesafedeyken iletişim kurulmuştur. Gemi kaptanı, geminin kontrolünde olmadığını, kendisinin ve mürettebatın Malta'ya doğru devam etmesi konusunda göçmenler tarafından zorlandığını ve tehdit edildiğini defalarca belirtmiştir. AFM P21 devriye gemisi, tankeri Malta sularına girmeden durdurmuştur.

Bir AFM Özel Harekat Birliği, geminin kontrolünün kaptana geri verilmesi için gemiye sevk edilmiştir. Birliğe AFM P51 Devriye Gemisi, ani müdahale botu ve bir AW 139 helikopteri destek sağlamıştır. P21 destek olmaya ve operasyonu gözlemlemeye devam etmiştir. Tanker, mürettebat ve tüm göçmenlere Malta Silahlı Kuvvetleri Boiler Wharf limanına kadar eşlik etmiştir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Geminin limandaki görüntüsü

(DGS'DE) - Çakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:09 Kaynak: DHA

Dünya
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