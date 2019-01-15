Son Dakika Haberleri: Dha Dış -Google Çalışanlarından Sosyal Medyada Dev Protesto

Dha Dış -Google Çalışanlarından Sosyal Medyada Dev Protesto

1 saat önce

Google çalışanları, şirketteki cinsel taciz ve suistimal şikayetlerinde tahkime gidilmesini zorunlu kılan kuralı protesto etmek için bugün sosyal medyadan bir kampanya düzenliyor.

Dha Dış -Google Çalışanlarından Sosyal Medyada Dev Protesto, System.String[]
Google çalışanları, şirketteki cinsel taciz ve suistimal şikayetlerinde tahkime gidilmesini zorunlu kılan kuralı protesto etmek için bugün sosyal medyadan bir kampanya düzenliyor.

Şirketin çalışanları, zorunlu tahkime son etiketiyle Twitter ve Instagram gibi sosyal medya platformlarından şirketin cinsel taciz ve eşitsizlik politikalarını protesto edecek.

İnternet ve teknoloji devi Google, cinsel taciz, ayrımcılık ve suistimal gibi iddialar karşısında, çalışanların dava açmaları yerine sorunun şirket içinde çözülmesini zorunlu kılıyor.

Protestoyu düzenleyenler ise şirketin iş sözleşmelerinden zorunlu tahkime gidilmesini gerektiren maddeyi tamamıyla kaldırmasını talep ediyor.

Geçtiğimiz yıl kasım ayında Google ofislerindeki binlerce çalışan sokaklara dökülmüş ve şirketin cinsel taciz ve eşitsizlik politikalarını protesto etmişti. Protestoların ardından Google, bu anlaşmayı zorunlu kılmayı durduracağını belirtmiş ve diğer büyük teknoloji şirketleri de benzer kararlar almıştı.

Ancak kampanyayı düzenleyenler Google ve Facebook'un yeni çalışanlarına imzalamaları için hala güncellenmemiş eski sözleşmeyi gönderdiklerini savunuyor. - Yağcı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:04 Kaynak: DHA

Google, Güncel
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