Dha Dış - Guaido'yu Tanıyan AP'nin Başkanı Tajani Seninleyiz Mesajı Yayınladı
1 saat önce
Dha DIŞ - Guaido'yu tanıyan AP'nin Başkanı Tajani seninleyiz mesajı yayınladıBelçika (DHA) - Avrupa Parlamentosu (AP), Venezuela'da kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Juan Guaido'yu tanıma kararı aldı.
Dha DIŞ - Guaido'yu tanıyan AP'nin Başkanı Tajani seninleyiz mesajı yayınladı Belçika
(DHA
) - Avrupa
Parlamentosu (AP), Venezuela
'da kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Juan Guaido'yu tanıma kararı aldı. Yapılan oylama sonucunda, 'Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıyan' tasarı 104'e karşı 439 oyla kabul edildi.
Gelişmeyi Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani
de sosyal medya hesabından Avrupa Parlamentosu @jguaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdı mesajı ile paylaştı. Tajani, ardından bir mesaj daha yayınlayarak Juan Guaido'yu telefonla arayarak durumu kendisine bildirdiğini söyledi. Tajani, Seninleyiz mesajı ile beraber yaptığı telefon görüşmesinin de görüntüsünü paylaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:32 Kaynak: DHA
AP, Guaido'yu Venezuela'nın "Geçici Başkanı" Olarak Tanıdı
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