Son Dakika Haberleri: Dha Dış – Guatemala'daki Kazada Ölü Sayısının 18 Olduğu Duyuruldu

Dha Dış – Guatemala'daki Kazada Ölü Sayısının 18 Olduğu Duyuruldu

12 dakika önce

– Guatemala'nın Nahuala bölgesindeki InterAmerican yolu üzerinde dün gece kazada ölen kişi sayısının 32 değil 18 olduğu duyuruldu.

Dha Dış – Guatemala'daki Kazada Ölü Sayısının 18 Olduğu Duyuruldu, System.String[]
–  Guatemala'nın Nahuala bölgesindeki InterAmerican yolu üzerinde dün gece kazada ölen kişi sayısının 32  değil 18 olduğu duyuruldu. 

Yerel medya, Guatemala yetkililerinin ölen kişi sayısını tespit ettiklerini duyurdu. Resmi rakamın 18 olduğunu belirten yetkililer, kazanın bir kamyonun kalabalığın arasına dalması ile gerçekleştiğini belirtti. Daha önce gerçekleşmiş kazayı izlemek için orada bulunan kalabalığın arasına dalan kamyon, 18 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:26 Kaynak: DHA

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