Dha Dış - Güney Afrika'da Hastaneyi Maymunlar Bastı

Dha DIŞ - Güney Afrika'da hastaneyi maymunlar bastıGüney Afrika (DHA) ? Güney Afrika'da daha önce maymunların yaşam alanı olan bir bölgeye inşa edilmiş hastaneyi maymunlar bastı.

Dha DIŞ - Güney Afrika'da hastaneyi maymunlar bastı



Güney Afrika (DHA) ? Güney Afrika'da daha önce maymunların yaşam alanı olan bir bölgeye inşa edilmiş hastaneyi maymunlar bastı.



Olay, Güney Afrika'nın Durban şehrinde bulunan RK Khan hastanesinde gerçekleşti. Maymunların hastaneyi basma anları bir hastane ziyaretçisi tarafından kayda alındı. Daha önce maymunların yoğun olduğu bir bölgeye inşa edilen hastaneyi basan maymunlar, perdelere tırmanıp, hastaların yemeklerini çaldı. Bazı maymunlarınsa yoğun bakıma girdiği görüldü.



Giderek yaşam alanları daralan maymunların, yemek bulmak için ev ve iş yerlerine de girdiği belirtildi.

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