Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Güney Afrika'da yakıt taşıyan tanker patladı: 3 yaralı
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DHA DIŞ- Güney Afrika'da yakıt taşıyan tanker patladı: 3 yaralı

2 saat önce

Güney Afrika'da yakıt taşıyan tanker patladı.

DHA DIŞ- Güney Afrika'da yakıt taşıyan tanker patladı: 3 yaralı, System.String[]
Güney Afrika, Afrika, Güncel
Güney Afrika'da yakıt taşıyan tanker patladı. Patlama sonrası çıkan yangında 2'si itfaiye görevlisi olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza, başkent Cape Town'un kuzeydoğusundaki Worcester bölgesinde meydana geldi. Yakıt taşıyan bir tanker devrildi ve patlama meydana geldi. Yangına müdahale etmek için orada bulunan 2 itfaiye görevlisi ve 1 kişi yaralandı. Patlama anları ve sonrasında tankerin yandığı görüntüler amatör kameralarca kaydedildi.

Görüntü Dökümü
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-Patlama anlarına dair görüntüler
-Patlama sonrası yanan tankerden görüntüler


- Afrika
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:39 Kaynak: DHA
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