Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Güney Afrika'da yakıt taşıyan tanker patladı 3 yaralı
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DHA DIŞ- Güney Afrika'da yakıt taşıyan tanker patladı 3 yaralı

1 saat önce

Güney Afrika'da yakıt taşıyan tanker patladı: 3 yaralıGüney Afrika, (DHA)- Güney Afrika'da yakıt taşıyan tanker patladı.

Güney Afrika, DHA, Güncel
DHA DIŞ- Güney Afrika'da yakıt taşıyan tanker patladı: 3 yaralı
Güney Afrika, (DHA)- Güney Afrika'da yakıt taşıyan tanker patladı. Patlama sonrası çıkan yangında 2'si itfaiye görevlisi olmak üzere 3 kişi yaralandı.
Kaza, başkent Cape Town'un kuzeydoğusundaki Worcester bölgesinde meydana geldi. Yakıt taşıyan bir tanker devrildi ve patlama meydana geldi. Yangına müdahale etmek için orada bulunan 2 itfaiye görevlisi ve 1 kişi yaralandı. Patlama anları ve sonrasında tankerin yandığı görüntüler amatör kameralarca kaydedildi.
DHA DIŞ- Güney Afrika'da yakıt taşıyan tanker patladı 3 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:48 Kaynak: DHA
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