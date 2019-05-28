DHA DIŞ - Güney Afrika'da zincirleme kaza: 9 ölü, 20 yaralı

– Güney Afrika'da bir otoyolda meydana gelen zincirleme kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Kaza, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde N3 otoyolunda meydana geldi. Yerel medya, 4 otomobil ve 4 kamyonun karıştığı zincirleme kazada 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve 20 kişinin de yaralandığını duyurdu. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekiplerinin gönderildiği; bazı kazazedelerin araçlara sıkışmış olarak bazılarının ise otoyol üzerinde yaralı halde bulunduğu belirtildi.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, kazaya dair inceleme başlatıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Kaza bölgesinden görüntüler