Dha Dış ? Güney Kore'de Büyük Yangın
41 dakika önce
Dha DIŞ ? Güney Kore'de büyük yangınGüney Kore (DHA) ? Güney Kore'nin Gangwon bölgesinde Sokcho kentinde dağlık alanda başlayan yangın yerleşim bölgesine doğru yaklaşıyor.
Dha DIŞ ? Güney Kore
'de büyük yangın
Güney Kore (DHA
) ? Güney Kore'nin Gangwon bölgesinde Sokcho kentinde dağlık alanda başlayan yangın yerleşim bölgesine doğru yaklaşıyor. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölge halkı taliye edilirken, kuvvetli rüzgar nedeniyle yangın kontrol alınmasında güçlük çekildiği belirtiliyor.
Yerel medya, yangında şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:58 Kaynak: DHA
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