Son Dakika Haberleri: Dha Dış – Güney Kore'de Büyük Yangın - 2 - Ek Görüntüler

Dha Dış – Güney Kore'de Büyük Yangın - 2 - Ek Görüntüler

1 saat önce

– Güney Kore'nin Gangwon bölgesinde Sokcho kentinde dağlık alanda başlayan yangın yerleşim bölgesine doğru yaklaşıyor.

Dha Dış – Güney Kore'de Büyük Yangın - 2 - Ek Görüntüler, System.String[]
Güney Kore'nin Gangwon bölgesinde Sokcho kentinde dağlık alanda başlayan yangın yerleşim bölgesine doğru yaklaşıyor.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölge halkı taliye edilirken, kuvvetli rüzgar nedeniyle yangın kontrol alınmasında güçlük çekildiği belirtiliyor. Yangına havadan da onlarca helikopter müdahale ediyor.

Yerel medya, yangında şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu. Yerel medya, ölenlerden ikisinin yaşlı bir çift olduğunu duyurdu.

Yangında 120'den fazla ev büyük zarar gördü.

EK GÖRÜNTÜ 

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Yangından görüntüler (5 DK)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:35 Kaynak: DHA

İtfaiye, Güney Kore, Güncel
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